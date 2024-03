Albanella, conoscerla per proteggerla

"Alla ricerca dell’Albanella perduta". E’ questo il tema dell’incontro in programma sabato alle 17 nel Museo della miniera di Baccinello per un evento nato dalla collaborazione fra aziende agricole, Enti territoriali e ricerca scientifica e che rientra fra gli eventi organizzati per aumentare la sensibilizzazione e implementare la formazione dei conduttori delle aziende agricole circa le conoscenze sulle interconnessioni esistenti fra biodiversità, agricoltura e qualità del cibo. Così il Progetto di ricerca e conservazione dell’Albanella minore (Circus Pygargus) in Maremma incontra il Progetto Circolare. e Ccibomaremma, Comunità del Cibo e della Biodiversità. Il Progetto Circolare vede l’impegno di vari attori nei progetti a sostegno della biodiversità locale con l’obiettivo generale di collegare, in maniera stabile, le attività agricole e quelle turistiche attraverso varie modalità che passano dal cicloescursionismo, alla consapevolezza alimentare e della filiera produttiva. Il Progetto di ricerca scientifica sull’albanella minore si inserisce per il raggiungimento di alcuni dei suoi obiettivi specifici: ricerca e sviluppo sulle filiere del cibo, sul ruolo delle produzioni locali sostenibili, sulla realizzazione di modelli di formazione e informazione a proposito delle connessioni tra produzione-alimentazione-ambiente.