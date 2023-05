Al via "Serrande chiuse per arte aperta" Da domani a sabato artisti nel centro

Da domani a sabato le vie del centro di Grosseto si animeranno grazie all’Associazione "Clan" e "Trame" per la kermesse "Serrande chiuse per arte aperta", un progetto artistico di rigenerazione urbana. Il tema di quest’anno è "Facciamo Tempesta" e sono ben 8 gli artisti selezionati che ne daranno la loro personale interpretazione, donando alla città nuove "serrande d’autore" che si andranno ad aggiungere alle 39 esistenti: Silvia Betti, Elisa Buoncompagni, Bruno Cerasi, Controllo Remoto, Yele, Irene Raspollini, Costanza Rosi e Sera. Ad essi si aggiungerà, come special guest, l’artista Viola Gesmundo. Nei giorni del festival, sarà possibile vedere gli artisti all’opera e sabato sono previsti due diversi tour: alle 17, un mini street tour nel centro storico di Grosseto con laboratorio didattico gratuito per bambine e bambini, e alle 18 un tour guidato dallo staff di Clan, alla scoperta di tutte le opere. Ma non è finita qui: nella giornata di apertura, domani alle 18 al Molino Hub (il celebre "Cinghialino" sulle Mura), tutti i grossetani potranno partecipare attivamente alla costruzione di un’opera d’arte collettiva realizzata con rocchetti di plastica rigenerata, ad opera del collettivo artistico pratese "Iper". Si tratta di un un gruppo multidisciplinare di giovani professionisti dai differenti background (Marco Conti, Giulia Landini, Jacopo Nencioni, Lorenzo Romaniello, Lorenzo Vacirca), uniti dalla passione per la sperimentazione, la creatività, la sostenibilità e le forme di espressione interattiva. Alla costruzione dell’installazione - che rimarrà visibile per tutta la durata del festival - seguirà un incontro con i membri del gruppo che parleranno del loro lavoro e del progetto "Scenario".