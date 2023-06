Al via l’esame di Stato Prima prova per 1.115 studenti Tra incertezze e timori

L’esame di Stato: per tutti una traguardo fondamentale per la vita. Sono ben 1.115 gli studenti delle scuole superiori del capoluogo maremmano che stamani si presenteranno nelle rispettive scuole per affrontare la "Maturità". In programma l’esame di Italiano. Al "Fossombroni" sono 173 gli studenti ammessi di tutti gli indirizzi (Amministrazione finanza e marketing, Sistemi informativi, Turismo). Al Fossombroni c’è anche l’indirizzo Scientifico opzione "Scienze applicate", dove sono stati ammessi tutti e 11 gli studenti. Al polo tecnologico "Manetti - Porciatti" sono 110 gli studenti che affronteranno l’esame di maturità divisi tra l’indirizzo Informatica, meccanica, telecomunicazioni ed elettronica. Nell’istituto vengono tenuti anche dei corsi serali: gli studenti ammessi sono 11. Sono invece quasi 200 gli studenti del polo liceale "Pietro Aldi" che accederanno all’esame di Stato tra liceo Classico (due sezioni) e Scientifico (sette sezioni). Al liceo "Rosmini" sono 11 le classi quinte, che contano 206 maturandi. In totale, per le tre classi dell’indirizzo Scienze umane sono 76 gli studenti e le studentesse ammessi all’esame, mentre per le cinque classi del liceo Linguistico sono 87. All’istituto "Leopoldo II di Lorena", che racchiude l’Istituto agrario e quello Alberghiero, i maturandi sono più di 200, divisi in oltre 15 classi quinte. Al polo "Luciano Bianciardi" sono 202 i maturandi, divisi tra il liceo Artistico, il Coreutico e quello Musicale, ai quali si aggiungono il professionale Servizi commerciali e Grafica e Comunicazione. Maturità anche per i liceali che frequentano la scuola privata "Chelli" dove sono presenti sia il liceo classico che quello scientifico. Sono stati ammessi all’esame di Stato tutti e 16 gli studenti e che hanno frequentato la classe quinta.