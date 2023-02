Al via la campagna associativa del Ccn "Manteniamo vivo il cuore della città"

E’ partita la campagna associativa 2023 del Centro commerciale naturale Centro Storico Grosseto che è l’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi del centro storico del capoluogo maremmano che ha come obiettivo quello di mantenere vivo il cuore della città con eventi, iniziative, allestimenti, arredo urbano, e tanto altro.

In questi anni l’associazione, oltre all’attività di rappresentanza, ha intrapreso un cammino molto soddisfacente dal punto di vista dell’organizzazione degli eventi e delle iniziative: basti pensare all’animazione dei giovedì estivi di luglio e di agosto o l’organizzazione dei mercatini di Natale degli ultimi due anni e tutti gli eventi collaterali ad esso connessi, che hanno riportato nel cuore della città decine di migliaia di persone. Le attività che decideranno di associarsi potranno quindi contribuire a: organizzare le animazioni dei giovedì sera di luglio e di agosto, il mercatino di Natale e gli eventi collaterali, partecipare al rilancio del comparto commerciale del centro come soggetto unico con investimenti in termini di promozione e visibilità. Per ogni azienda associata al Ccn sarà previsto la presenza della propria attività sui pannelli con la mappa del centro storico, installati agli ingressi, presenza della propria attività sulle cartine con la mappa del centro storico, stampate in 5mila copie da consegnare alle attività ricettive del territorio prima dell’inizio della stagione estiva. La quota associativa che il Direttivo dell’associazione ha individuato congrua per quest’anno è di circa un euro al giorno per le attività in centro (360 euro annuali da versare in un’unica soluzione) e 180 per le altre. Le iscrizioni termineranno il 15 marzo.