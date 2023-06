Al via il torneo di "solidarietà"

Calcio e beneficenza tornano in Maremma con la Selecao Italiana Sacerdoti, che sarà in prima fila sia in campo che nell’organizzazione della kermesse. Sede dell’evento sarà, da domani a domenica, il Villaggio Casa del Maremma Tuscany Village in località La Castellina a Scarlino Scalo, con un programma calcistico impreziosito da tre eventi collaterali di alto livello. Domani alle 21.30 spettacolo proposto dai Super Eroi con i 2&Picche. Domenica in via Sanzio, alle 10 verrà dato il fischio d’inizio a “Un Pallone per un Sorriso”, la partita organizzata in ricordo di Giacomo e Lorenzo, che sarà disputata tra la Nazionale Italiana della Solidarietà e gli Amici di Giacomo & Lorenzo. Sarà presente per il calcio d’inizio anche l’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali.