Al via i saggi di fine anno degli allievi dell’Istituto musicale comunale "Giannetti"

Per gli allievi dell’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti" di Fondazione Grosseto Cultura la stagione si conclude con tre giorni di saggi, da oggi a giovedì alle 17 nell’auditorium della scuola, in via Bulgaria. "Si conclude un’altra stagione di apprendimento per tutti i nostri allievi – ricorda il direttore artistico dell’istituto musicale, Antonio Di Cristofano – ed è giusto, come da tradizione, celebrarla con un appuntamento che possa coinvolgere tutti. I saggi di fine anno sono un’occasione per dimostrare quanto appreso durante l’anno, ma anche un momento per ritrovarci e stare insieme nel segno della musica". Oggi si esibiranno la classe di canto di Sandra Biagioni (con l’allievo Andrea Oesterer), il Coro InCantus diretto sempre da Sandra Biagioni, la classe di violino di Claudio Cavalieri (Andrea Bruno), la classe di pianoforte di Laura Fabbiani (Gabriele Mazzantini, Camilla Franci, Gabriele Caldarelli, Andrea Rossi), la classe di tromba di Michele Makarovic (Enea Calò), la classe di pianoforte di Eloisa Romeo (Anthea Baldi, Marco Fatarella, Chiara Rallo, Ylenia Ponticelli, Aurora Giada Praderio, Michelangelo Alocci, Alessandro Guido Praderio, Aurora Scalabrino) e la classe di pianoforte di Giuliano Schiano (Elia Belardi, Carlotta Anna Denevi, Francesco Pilici, Matilde Volpe, Daniele Greco e Iacopo Tortolini).