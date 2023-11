Al via i corsi di "body percussion"

Il Comune di Castell’Azzara, nell’ambito del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori concesso ai Comuni dal Governo per l’anno 2023, intende realizzare attività curate dall’esperta Tatiana Dondolini di "body percussion", cioè l’uso del corpo per sperimentare suoni e ritmi e di attività con strumenti e percussioni. Le attività, che inizieranno mercoledì 8 e proseguiranno fino al 31 dicembre, sono in programma ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30. Le interruzioni e relativi giorni di chiusura rispetteranno il calendario scolastico. Le attività si svolgeranno all’interno della palestra della scuola e per iscriversi c’è tempo fino a sabato, alle 12. La domanda dovrà essere trasmessa tramite Pec: [email protected] o presentata all’Ufficio Servizi Educativi del Comune utilizzando l’apposita modulistica reperibile al suddetto ufficio o sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.castellazzara.gr.