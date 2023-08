Al via al Forte il "San Rocco Super8" a Grosseto: Filmati e foto di Marina "com'era"

San Rocco Festival partecipa alle celebrazioni del 90° anniversario della Proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare con una Festa dedicata al ricordo e la memoria del territorio con proiezione di cortometraggi e video di mare. Sul palco dalle 21.30 al Forte San Rocco, Antonello Ricci presenta gli interventi dedicati al ricordo di Marina, con intermezzi musicali di "Le Chitarre da Ripostiglio" di Luca Pirozzi e Luca Giacomelli (nella foto). In programma le proiezioni "San Rocco Super8", montaggio a cura di Francesco Ciarapica (video e ricordi di famiglie a Marina), "Via della Pineta" di Lorenzo Ricci, "La terra delle onde" di Francesco Lorusso – vincitore Festa del Cinema di MarePremio Mauro Mancini 2022 – Castiglione della Pescaia, "Il mare che muove le cose" di Lorenzo Marinelli – in concorso al Pop Corn Festival del Corto – Porto Santo Stefano, There she blows di Francesco Cabras e Alberto Molinari – selezione dal Clorofilla Film Festival, "Il sirenetto" di Caterina Pallini, video vincitore del Moscerine Film Festival 2023. La serata è impreziosita da ospiti che renderanno la Festa del San Rocco Festival per il 90° anniversario della Proloco di Marina e Principina a Mare un evento speciale. La condivisione della memoria, la volontà di rendere partecipe il pubblico, i residenti e i turisti di ciò che ha caratterizzato Marina negli anni passati è lo spirito che anima "San Rocco Super8". Il San Rocco Festival, che insieme a "Dune, arti, paesaggi e utopie" fa parte del più vasto progetto "Laboratorio Utopia" è organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo di Comune di Grosseto, Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, Regione e Proloco di Marina e Principina a Mare.