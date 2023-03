Al Teatro del Ciliegio c’è "Andromaca"

Domani, alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo la compagnia pisana "I Sacchi di Sabbia" porta in scena "Andromaca", una rivisitazione della famosa tragedia greca di Euripide. Dopo lo spettacolo "Dialoghi degli Dei", il regista Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia tornano insieme su un classico dell’antichità, regalando al pubblico uno spettacolo divertente, in cui i confini tra comico e tragico vengono continuamente mescolati. Le disillusioni dell’essere umano, incapace di contrastare il proprio destino, innescano una serie di sfortunati eventi che con estrema ironia Civica commenta in scena attraverso un coro femminile, ricordante le comari di paese. Non manca infatti la cifra stilistica dei Sacchi di Sabbia: un marcato accento toscano che rende familiari, e ancor più fruibili, i personaggi. Le figure femminili, qui rigorosamente interpretate da uomini, come vuole la tradizione classica, spingono l’intera pièce al limite del paradosso, per una nuova esilarante versione del classico euripideo. Biglietti: intero 10 euro – ridotto 8 euro. Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20. È possibile prenotare al numero 3342698007, oggi e domani, dalle 16 alle 18.