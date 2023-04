Al "Summer Nights" c’è anche il rap di Bresh

Ancora un altro grande appuntamento con la musica al Follonica "Summer Nights". Il 18 agosto al Parco Centrale ci sarà il concerto del rapper "Bresh". Una serata evento con il concerto di Andrea Brasi (in arte appunto Bresh) e con lui sul palco un altro grande nome della scena rap che verrà annunciato nei prossimi giorni per rendere la serata ancora più indimenticabile. Le prevendite per il concerto sono state aperte ieri alle 15 sul circuito Ticketone. Grazie al successo del suo brano "Guasto d’amore", che ha ottenuto la certificazione di disco d’oro e ha raggiunto la vetta della Top50 di Spotify Italia, il cantautore genovese Bresh annuncia nuovi imperdibili appuntamenti al suo tour estivo che partirà il 2 giugno 2023 da Marina di Camerota e il 18 agosto farà tappa nella cittadina del Golfo insieme ad un altro grande nome del rap che sarà annunciato nei prossimi giorni. La data è a cura di "Leg Live Emotion Group".