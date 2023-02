Appuntamento da non perdere per sabato 18 (alle 21.30) con il Piccolo Festival Tirreno di Follonica. Sarà ospite della serata il geniale regista Fulvio Risuleo. In programma uno dei più coinvolgenti e sorprendenti film italiani di questo autunno, "Notte fantasma", pellicola che è stata ambientata durante una notte in cui può cambiare tutto e una notte può cambiare tutti. Per qualsiasi info e prenotazione sarà possibile telefonare al 339-3880312. "Prendete Il sorpasso di Dino Risi, fondetelo con le suggestioni da noir metropolitano di Training Day di Antoine Fuqua e aggiungete un susseguirsi di eventi paradossali in ambientazione notturna e quasi in tempo reale come in Fuori orario di Martin Scorsese – dice il responsabile Matteo Racugno –. Un curioso mix che dà vita a uno dei più coinvolgenti e sorprendenti film italiani".