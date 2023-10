Al Parco archeologico lo spettacolo di Tarsi in omaggio a Calvino

Un omaggio a Italo Calvino nel centenario della sua nascita oggi alle 16 al Parco archeologico di Roselle con lo spettacolo itinerante di Francesco Tarsi. E’ un omaggio speciale che lo scrittore riceverà dai grandi della letteratura italiana ed europea che prima di lui hanno scritto poemi alla bellezza e all’amore femminile. I poeti letti e recitati sono Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Torquato Tasso, Giacomo Leopardi, William Shakespeare, G. Apollinaire, Eugenio Montale, Mario Graziano Parri, Claudio Spinelli e infine lettere d’amore, autentica poesia in prosa del ‘900, le lettere d’amore riscoperte di Italo Calvino per Elsa. Le lettrici e i lettori in scena sono: Angela Aiolo, Michela Azzolini, Chiara Dragoni, Isabella Martini, Evelina Verreschi, David Amodeo, Davide Braglia, Giovanni Rossetti, Isabella Martini e Claudio Spinelli. Compariranno dunque come per magia sulla scena suggestiva dell’antica Roselle, Beatrice, Laura, Fiammetta, Aspasia, Madeleine, la dark lady del Bardo e la divina Elsa de Giorgi. L’ingresso allo spettacolo è di 8 euro. Info 3472299737.