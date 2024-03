Al Moderno "Tutti insieme per Abio"

Appuntamento per questa sera al Teatro Moderno (inizio alle 21) con "Tutti insieme per Abio", lo spettacolo musicale promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’Associazione per il bambino in ospedale che, dal 2004, è impegnata nel fornire supporto e assistenza ai bambini che si trovano a vivere un percorso ospedaliero e alle loro famiglie. Una serata in cui la musica si unisce alla solidarietà allo scopo di raccogliere fondi per il progetto "Il bambino al centro", promosso dal sodalizio e finalizzato all’umanizzazione pittorica dei nuovi reparti di pediatria e di neonatologia dell’ospedale Misericordia. A esibirsi saranno tre gruppi di musicisti grossetani: i Musica da Ripostiglio, composti da Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli e Emanuele Pellegrini; il trio Goinba, formato da Alessandro Golini, Stefano Indino, Paolo Batistini; il duo Leonardo Marcucci & Jole Canelli. Ospite speciale della serata anche Stefano De Sando, attore e doppiatore ufficiale di Robert De Niro. Lo stesso sarà accompagnato dai musicisti Claudio Del Signore e Nora Morellini. I biglietti, dal costo di 18 euro, sono disponibili per l’acquisto alla libreria Polomar in piazza Dante, l’edicola La Pace nell’omonima via e la libreria Altrimondi in via Albereta (Follonica). Sarà possibile acquistarli anche alla biglietteria del Teatro Moderno due ore prima dell’inizio dello spettacolo.