Al lavoro le consulte comunali. Politiche Sociali e teleriscaldamento. Nominati coordinatori e gruppi

Prende ufficialmente il via la fase operativa delle prime due Consulte comunali istituite dall’amministrazione di Santa Fiora. Si tratta della Consulta Salute – Politiche Sociali e della Consulta Teleriscaldamento, entrambe costituite dopo la nomina dei rispettivi coordinatori e l’insediamento dei gruppi di lavoro. A guidare la Consulta dedicata ai temi sanitari e sociali sarà Roberta Rosati, affiancata da Marcella Fazzoli, Marilena Lorenzoni, Franca Pennatini e Oriana Ciaffarafà.

Per quanto riguarda la Consulta Teleriscaldamento, il ruolo di coordinatore è stato affidato a Loris Bellumori. Insieme a lui, ne fanno parte Piero Pisanu, Gloria Vetuli, Carlo Balducci, Bruno Somenzi, Lucano Grascelli, Moreno Pomi e Stefania Galatolo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Balocchi, ha espresso gratitudine verso i coordinatori e tutti i membri delle due consulte per la disponibilità e l’impegno assunti a favore della collettività. Con questo primo passo, prende forma concreta uno dei punti qualificanti del programma amministrativo della Giunta: la promozione di una governance partecipata, che favorisca il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni nella gestione della cosa pubblica.

"Le Consulte – spiegano dal Comune – sono strumenti fondamentali per costruire soluzioni condivise su tematiche di forte impatto per la nostra comunità. Abbiamo deciso di partire da sanità, politiche sociali e teleriscaldamento, ma in futuro potranno nascerne altre, ad esempio sul turismo". Le Consulte rappresentano spazi di confronto e proposta, veri e propri laboratori di democrazia partecipata, pensati per incidere in modo concreto sulle scelte e le politiche locali.

Un progetto ambizioso che punta a rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini, rendendo la partecipazione un elemento centrale nella vita del Comune di Santa Fiora. Soddisfatto il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, che vede realizzare un’altra promessa che aveva fatto ai suoi elettori.