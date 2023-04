Al "Follonica Summer Nights" c’è anche il rock di Piero Pelù

Si aggiungono nuovi appuntamenti al tour "Etremo Live 2023" di Piero Pelù, la lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il rocker toscano sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per una estate all’insegna dell’energia e del divertimento del suo grande cuore rock. Il tour, un viaggio da nord a sud per la penisola, farà’ tappa l’11 agosto al Follonica Summer Nights al Parco Centrale, a cura di Leg Live Emotion Group, in quello che si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica dal vivo e del rock senza dimenticare lo spazio che Piero dedicherà alle nuove generazioni della musica italiana. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it. Per il tour "Etremo" Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro "Finaz" Finazzo alle chitarre e voce, Valerio "Voodoo" Recenti al sinth, tastieree voce, Luc "Mitraglia" Martelli alla batteria, percussioni Dado "Black Dado" Neri al basso maggiorato).