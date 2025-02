Al congresso di Fratelli d’Italia. Il mirino ha un obiettivo preciso: "Ora puntiamo alla Regione"

GROSSETOPoteva sembrare effettivamente quello che appunto è stato. Ma bastava leggere bene fra le righe. Un congresso pacificatore? Quantomeno difronte ai microfoni dove tutti si sono dichiarati ’amici’ quando fino a qualche giorno fa era guerra aperta. Fratelli d’Italia ieri ha aperto la stagione congressuale con l’appuntamento comunale a Grosseto, nel quale è stato eletto presidente del circolo comunale di ’Marco Butelli’, il coordinatore uscente Luca Vitale e sono stati eletti come componenti del direttivo Maria Cristina Rampiconi, Giusy Ariu, Giacomo Picchi, Franco Rossi, Daniele Terzi, Filippo Alilla, Lorenzo Rossi, Filippo Bartalucci, Marco Morgantini, Lorenzo Molinu. Ieri il presidente provinciale FD’I, Luca Minucci, non ha lasciato scampo a interpretazioni sulle future elezioni regionali. Il mirino di Fd’I è puntato proprio lì.

"Siamo senza un tassello - apre il discorso per poi ironizzare- lanciando una sfida alla Regione Toscana - Abbiamo in mente di portare in Toscana il buon governo". Dopodiché è avvenuto velatamente, senza dare sull’occhio (forse) un braccio di ferro. "Possiamo guardare avanti solo rafforzando la coalizione accanto al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - è intervenuto il presidente Noc Claudio Pacella -, dando segnali di cambiamento, di saper governare perché siamo bravi a farlo. Non siamo bravi nel sottogoverno, lì sono bravi quelli del Pd, in questa situazione non possiamo permetterci sgranature di alcun tipo. Il movimento civico è vivo e numeroso e mi auguro che porterà alla coalizione il numero di voti necessari a vincere perché oggi pesiamo sia in Comune che Provincia. Assicuro che nel mondo civico avvicina i cittadini che altrimenti non sarebbero accanto alle coalizioni. Nuovo Millennio e Noc saranno determinanti in questo ruolo". "Fratelli d’Italia ha rappresentato l’elemento di stabilità di questa Giunta - ha dichiarato il deputato di Fd’I e assessore comunale Fabrizio Rossi - di responsabilità perché siamo il gruppo più forte in consiglio comunale con 8 consiglieri ed una rappresentanza forte con 3 assessori, tra cui il vice sindaco. Abbiamo fatto grandi cose in questi anni. C’è inefficienza e ritardi da parte della Regione Toscana, addebitabili alle norme regionali invasive che frenano lo sviluppo del nostro territorio. Non cambierò, mi vedrete sia in consiglio comunale o in Parlamento ma anche con gli striscioni in mano, o al gazebo, rimanendo sempre il ragazzo di Fd’I". Dunque sorge spontaneo chiedersi se le frecciatine passate e attuali, sono solo bisticci da ’amici’?

Maria Vittoria Gaviano