Al Clorofilla nuovo laboratorio con Sesti

Arriva al giro di boa, il ciclo di incontri con il critico cinematografico Mario Sesti, organizzato da Clorofilla film festival con Clan. Oggi alle 16, alla sala Pegaso della Provincia di Grosseto nuovo appuntamento per conoscere le serie televisive. Dopo aver parlato di "Breaking bad", "Elite", "Atypical" e "Dr. House" chissà quali saranno le altre serie di cui si parlerà? Non mancano mai con Sesti i riferimenti al cinema. Quello che entusiasma degli incontri è la capacità di far innamorare della serialità anche chi non la segue e di scoprire o riscoprire film poco noti o grandi classici che abbiano un legame con questo nuovo modo di fare cinema. Il ciclo di incontri indaga un fenomeno che ha avuto nel corso degli ultimi anni un notevole successo grazie anche alle piattaforme di streaming. Gli incontri sono articolati sulla visione e l’analisi, sull’approfondimento delle strutture, della messa in scena e degli stili di recitazione, dei modelli di genere e del lavoro di scrittura, delle relazioni e confronti con il cinema, che le forme della nuova serialità offrono oggi. Mario Sesti è stato tra i fondatori della Festa del cinema di Roma, ha diretto insieme a Carlo Verdone il festival di cinema dedicato alla commedia a Siena, il festival di Taormina e a Grosseto, il Premio Monicelli.