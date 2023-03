Al Cineclub Tirreno film da non perdere

Ecco il nuovo programma del Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica dal 10 al 31 di marzo. Da non perdere i film proposti in anteprima per la provincia di Grosseto. Si parte venerdì con "A letto con Sartre", una divertentissima commedia piena di ironia e leggerezza che ci ricorda il potere terapeutico della poesia, del teatro e dell’amore. Una commedia assurda e poetica, con ragazzi duri che diventano teneri, colti da una tenerezza che li supera. Il film è stato presentato nella sezione Première al Festival di Cannes e vincitore del Premio Foglia d’Oro France Odeon. Nel film tra gli straordinari interpreti François Damiens, Vanessa Paradis, Valeria Bruni Tedeschi e Bouli Lanners. Il programma proseguirà venerdì 17 sempre alle 21.30. Verrà proiettato il Leone d’Oro dell’ultimo Festival di Venezia e candidato ai Premi Oscar 2023 "Tutta la bellezza e il dolore" di Laura Potras "il viaggio illuminante di Laura Poitras nella battaglia della mitica fotografa Nan Goldin". Per info e prenotazioni telefonare al 3393880312.