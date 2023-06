Aiuto alle imprese con l’"Ausilio Tari"

"Il Covid e la guerra in Ucraina continuano ad incidere sulle attività economiche. Per questo il Comune ha previsto, per l’anno in corso, un fondo comunale di 150mila euro, per la concessione di ausili finanziari per alleggerire il carico tributario che grava sulle attività produttive". Ad affermarlo sono il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio Rusconi che ricordano come "tali ausili saranno concessi una tantum, attraverso la partecipazione al bando, che sarà pubblicato a fine mese con scadenza il 31 ottobre". Così le imprese potranno richiedere il rimborso del 50% dell’ammontare del carico tributario Tari di quest’anno. Il contributo verrà erogato seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse nella misura massima di 500 euro per singolo contribuente, al netto del Tefa. Al bando possono accedere le attività economiche intestatarie di un contratto attivo di fornitura energia elettrica (pari o superiore a 4,5 kW) eo gas con il limite di volume di affari a 1mil di euro.