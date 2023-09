Aiuti Tari: Monte Argentario concede 60 mila euro alle attività commerciali

Il Comune concede 60 mila euro di ausili per la Tari alle attività commerciali che hanno visto moltiplicarsi i costi delle bollette. La giunta comunale di Monte Argentario ha approvato un bando per la concessione degli aiuti per abbattere il carico tributario della Tari delle attività produttive per il 2023. "Tenuto conto delle difficoltà riscontrate dalle imprese del territorio a causa dell’aumento dei costi per le forniture energetiche – spiega l’assessore al bilancio Silvano Scotto (nella foto) – abbiamo deliberato di destinare una somma di 60 mila euro, già stanziata in bilancio, al ristoro sui rincari dell’energia elettrica". Gli interessati dovranno presentare per via telematica al Comune le domande di partecipazione a partire dalle 9 del 18 settembre fino alle 13 del 27 ottobre. Tra i documenti a corredo della richiesta del contributo dovrà essere presentata un’istanza nella quale autocertifichino l’esistenza di contratto attivo di fornitura di energia elettrica o gas che abbia registrato aumento del costo energetico causato dal caro-energia del 2022 rispetto al 2021. Un intervento che il gruppo di opposizione Per l’Argentario accoglie "a metà", chiedendo di potenziarlo. "Dopo la presentazione della nostra mozione per un aiuto all’imprenditoria per fronteggiare l’aumento Tari – dice il capogruppo Marco Nieto – la giunta è uscita con un bando con lo stesso scopo. Un vero peccato, però, scoprire che per la causa saranno stanziati soltanto 60 mila euro, che rappresentano una vera e propria elemosina. Proponiamo di dare un segnale concreto all’imprenditoria, erogando un contributo di aiuto per fronteggiare l’aumento del costo della Tari con tutte le risorse possibili per contribuire in maniera sostanziale, anche attingendo all’avanzo di amministrazione. Investire nel turismo significa aiutare le imprese, ma attraverso questo bando le risorse sono insufficienti".