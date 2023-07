Aiuti alle famiglie Dal "Fondo" per i minori i contributi per i costi dei centri estivi

Il Comune di Grosseto aderisce al "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori", erogato dal ministero dell’Economia e delle finanze destinato al finanziamento di iniziative da attuare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. La somma di cui il Comune usufruirà è di circa 77mila euro. Parte della quale cifra (quasi 57mila euro) è stata destinata, attraverso il progetto "Bando Estate 2023", alla concessione di contributi a rimborso alle famiglie di minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni che frequenteranno centri estivi privati nel corso di questa estate. La restante parte della somma, proveniente dal Fondo nazionale, è stata concessa dall’Amministrazione comunale al Coni di Grosseto per una sovvenzione di circa 20mila euro. Gli stessi saranno destinati alla realizzazione del progetto didattico Educamp Coni 2023.

"Le risorse stanziate dal ministero contribuiscono a concretizzare l’intento dell’Amministrazione comunale di favorire e sostenere le famiglie con figli minori in condizione di particolare fragilità sociale, sanitaria ed economica, in particolare in un momento delicato come quello estivo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante –. Con questi fondi crediamo di poter restituire, sotto forma di rimborso, a buona parte delle famiglie parte della quota spesa per mandare i propri figli ai centri estivi comunali".