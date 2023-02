"Agridoc", il mondo della ruralità al microscopio

Seconda giornata per Agridoc, la sezione di Clorofilla - festival di cinema di Legambiente - dedicata ai temi del mondo rurale e della sana alimentazione. Oggi alle 10.30 proiezione per le scuole all’Aula Magna del Polo Universitario del documentario "One earth – Tutto è connesso" di Francesco De Augustinis che sarà introdotto dal regista. Alle 17 ci si sposta al cinema Stella con Une ferme sur sol vivant di Romain Baudry che sarà introdotto da Maria Rubino, Ccibo Maremma. Alle 18 presentazione del libro "Maledetta zappa. Due millenial prestati all’agricoltura" di Cecilia Irene Massaggia e Filippo Baracchi. Alle 19 si va in Africa con Amuka di Antonio Spanò che sarà introdotto da Giovanna Ognibene e Maria Spanò che hanno lavorato al film. Alle 20.15 aperitivo cena con i prodotti degli Ambasciatori del territorio di Legambiente (su prenotazione al numero 3391201079 oppure alla mail [email protected]). Si chiude alle 21.15 con la proiezione di One earth – Tutto è connesso (92’) di Francesco De Augustinis a cui sarà presente il regista. Nel documentario si tracciano i legami tra allevamenti intensivi, cambiamenti climatici, coltivazioni e deforestazione.