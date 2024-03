Agricoltura, progetto per l’isola: "Settore in grande crescita"

Un progetto per l’agricoltura all’Isola del Giglio presentato da Comune, Coldiretti, Iter Vinis e Condotta Slowfood dell’isola.

"L’attività agricola è un settore importante – hanno spiegato il sindaco Sergio Ortelli e l’assessore Walter Rossi –, perché permette di contrastare il calo demografico. Negli ultimi anni l’agricoltura all’Isola del Giglio è stata protagonista di una notevole rinascita rispetto all’abbandono della terra avvenuto a metà del secolo scorso".

"Nell’ultimo quinquennio – spiega Rossi – le aziende agricole che operano all’Isola del Giglio si sono triplicate, soprattutto per viticoltura ma anche per la produzione di olio di oliva, miele e distillati, rendendo l’isola protagonista di effervescenti attività lavorative nel periodo invernale, grazie a nuove piantagioni di vigneti, recupero di oliveti, commercializzazione ed esportazione di prodotti, considerati ovunque di particolari eccellenze".

L’agricoltura gigliese, come riconosciuto dal decreto 6899 del 2020 è definita "eroica" in quanto si tratta di un territorio con forti pendii, svolta su terrazzamenti e su un’isola minore, situazioni che impongono una lavorazione manuale, cioè senza l’utilizzo di trattori e tecniche di attività industriali. Per queste ragioni c’è una certezza: l’agricoltura isolana è assolutamente biologica. Dalle numerose attività svolte in questi anni nasce così il Progetto per l’Isola del Giglio che coinvolgerà aziende agricole e agricoltori, enti pubblici, associazioni di categoria. Tra le azioni azioni progettuali, ci sono l’inserimento dell’agricoltura eroica nel Registro nazionale dei paesaggi rurali. Si pensa poi di istituire il premio "Agricoltore eroico d’Italia", da svolgere annualmente al Giglio, già dal prossimo mese di maggio.