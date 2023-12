Agricoltura green. Distretto biologico: "Grandi prospettive di qualità e crescita"

Un territorio come la Maremma che in agricoltura riveste un ruolo molto importante sia livello regionale che nazionale non poteva non avere un suo distretto biologico. In realtà, in provincia ben due distretti hanno preso forma e altri si stanno organizzando, a dimostrazione della forte attenzione locale verso un modello di agricoltura di qualità che è innanzitutto sinonimo di salute ma anche di sostenibilità.

Il Distretto biologico della Maremma Toscana è il primo che è nato in provincia e il sesto in Toscana. In linea generale si caratterizza per essere un ambito produttivo in cui la tutela e la promozione dell’agricoltura biologica si coniugano con il recupero delle tradizioni, delle tipicità locali e dei valori della sostenibilità ambientale. Si sviluppa su un vasto territorio e si articola su due specifici ambiti, quello della Maremma grossetana e quello della Bassa Maremma. Sono sette i comuni che ne fanno parte e così sono ripartite le superfici comunali rispetto al totale del Distretto: 9% Capalbio, 10% Castiglione della Pescaia, 24% Grosseto, 13% Magliano in Toscana, 19% Manciano, 11% Orbetello e 14 % Scansano. L’intero ambito è straordinariamente ricco di biodiversità e al tempo stesso di testimonianze antropiche di lunga durata. Per il suo presidente, Antofrancesco Vivarelli Colonna non c’è dubbio: "Il Distretto biologico Maremma Toscana – dice – rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Abbiamo la possibilità di fare grandi cose. I margini di crescita sono enormi. Guardiamo alla qualità assoluta, all’eccellenza. Chi aderisce al Distretto biologico Maremma Toscana sa di poter contare, sin da subito, su di un notevole circuito di sostegno economico e su di una strategia di marketing efficace e in grado dunque di farsi valere in ampie fette di mercato. Cresceremo. E lo faremo tutti quanti insieme".

Per fare il punto sullo stato dell’arte e discutere di progetti futuri a Grosseto si è riunito il consiglio direttivo del Distretto biologico della Maremma Toscana. L’appuntamento è stato nell’aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano. Molti i progressi compiuti negli ultimi mesi, come ad esempio l’adesione al bando "The innovation in politics awards" (sezione sviluppo locale) e al Premio di eccellenza nazionale "Verso un’economia circolare", questo bando è erogato da Fondazione Cogeme ets. Proprio nei giorni scorsi è partita la campagna di raccolta delle manifestazioni di interesse in vista di possibili bandi pubblici. Di recente sono stati diciannove i nuovi associati entrati a far parte del Distretto biologico. In occasione dell’incontro grossetano Vivarelli Colonna ha anticipato la realizzazione di un convegno promosso da Banco Bpm in programma il 24 gennaio ad Alberese, al Granaio Lorenese, alla presenza del professor Angelo Frascarelli.