Agricoltura e cibo. Un talk show all’Hotel Granduca

La direzione dell’Hotel Granduca e Tv9 organizzano per oggi alle 18 un talk show "straordinario" per parlare, con uno dei massimi esperti, di "Agricoltura e Cibo Oggi, una storia in continua evoluzione", che è anche il titolo dell’ultimo lavoro di Ruggero Larco. L’appuntamento è al Granduca, dove verrà presentato il volume che raccoglie i contributi autorevoli di Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili, di Zeffiro Ciuffoletti, georgofilo e storico maremmano, che riferirà sull’"invenzione dell’agricoltura", di Domenico Saraceno, che guida la Delegazione della Maremma dell’Accademia Italiana della Cucina, protagonista dell’incontro di oggi al Granduca, con un intervento dedicato al suolo come risorsa irrinunciabile per la produzione alimentare.

Alle Terme Marine Leopoldo II, proprio l’Accademia della Cucina e i Georgofili, sempre con Giancarlo Capecchi e su TV9, hanno già presentato il volume "Sostenibilità a tavola, il cibo del domani" di Ruggero Larco e autori vari, la maggior parte professori universitari, ricercatori, studiosi di livello. Stesso copione di oggi pomeriggio con scritti specifici di Federica Rossi, Giovanni Ballarini, Dario Casati, Francesco Cipriani, Deborah Piovan e Amedeo Alpi, quest’ultimo su agricoltura, cibo e paesaggio. Il volume, per i tipi di Mpf, Maria Pacini Fazzi editore, dà una visione realistica di quello che potrà essere il nostro rapporto di occidentali, di italiani, con l’alimentazione dei prossimi anni, prendendo come riferimento il 2050. Saranno anni di sfida, con la popolazione che supererà i 10 miliardi e con la necessità di cibo che aumenterà del 70%. Ma non solo, con un utilizzo di "terra produttiva", oggi magari destinata anche all’agricoltura, "al cibo", che diminuirà perché sarà "mangiata" dai nuovi e necessari insediamenti abitativi che richiedono anche interventi di urbanizzazione. Il general manager di Granduca e Terme Marine, Amedeo Vasellini ricorda che ingresso e parcheggio come al solito sono gratuiti e che la direzione sarà lieta di ospitare tutti coloro che desiderano ascoltare eminenti scienziati, professori e ricercatori.