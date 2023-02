Agricoltori, finanziamenti per digitalizzare le imprese

Il Comune ha deciso di stanziare, tramite bando, 39.594 euro per incentivare la digitalizzazone degli agricoltori. Si tratta di contributi a fondo perduto che derivano dalle risorse del fondo ripartito tra le tre annualità 2020-2022 legato alle misure straordinarie per l’emergenza Covid. "Quest’anno abbiamo voluto destinare le risorse alle attività del settore agricolo – dice Claudia Elmi, assessora alle attività produttive – che sono quelle rimaste escluse, di fatto, dai precedenti bandi. Vogliamo incentivare la digitalizzazione di queste aziende favorendone l’ingresso nell’e-commerce per ampliare la platea dei potenziali clienti". Il bando va a finanziare in via prioritaria investimenti per innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, sia per progetti già realizzati o in corso di realizzazione dal primo gennaio 2022 al 31 maggio 2023. E’ previsto un aiuto fino ad un massimo del 70% dell’investimento totale e per un contributo massimo di 3mila euro a fondo perduto. "Con questo bando vogliamo dare un input alla commercializzazione on line dei prodotti agricoli – dice Massimo Ulivieri, consigliere comunale con delega all’agricoltura – perché può essere un canale interessante di integrazione del reddito". Con le risorse eccedenti il bando finanzia l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche.