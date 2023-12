Agricoltori e tumori della pelle. L’indagine di Coldiretti. Visitati 400 lavoratori

Gli agricoltori sono le categoria di lavoratori più esposti al rischio di tumori della pelle. Dal 2018 al 2022, il 35% dei 400 lavoratori (298 uomini e 112 donne) che sono stati visitati complessivamente nell’ambito del progetto "Ricerca Attiva", promosso dall’Asl Toscana Sud Est ed Inail in collaborazione con Epaca Coldiretti Grosseto, presentava patologie cutanee potenzialmente correlate al lavoro come la cheratosi attinica e l’epiteliomi. Ad evidenziarlo i risultati del progetto di prevenzione, tutela e riconoscimento, che sono stati presentati ieri nella sede provinciale della Coldiretti. L’esposizione alle radiazioni solari è uno dei fattori di rischio più importanti per l’insorgenza dei tumori della pelle e sono considerati "gruppi ad alto rischio" tutti coloro che lavorano all’aria aperta come gli agricoltori (ma non solo). Sono infatti decine le categorie considerate a rischio che il progetto di ricerca attiva ha fatto emergere con forza. Dopo i lavoratori dell’agricoltura, che hanno scoperto di avere una patologia collegata all’esposizione al rischio solare, troviamo infatti i lavoratori dell’edilizia (muratori), i lavoratori del mare (bagnini), i marittimi e i pescatori ma anche i lavoratori di cave e miniere a cielo aperto e gli addetti alla manutenzione stradale. Significativo il dato delle denunce di malattie professionali in Maremma con 121 denunce di tumore cutanei non-melanocitari, un numero nettamente superiore a quanto rilevato per esempio a Lucca con 17 denunce e Firenze con 14 rispetto al numero della popolazione. Il progetto ha permesso infatti di far emergere un numero di patologie lavoro-correlate che altrimenti sarebbero probabilmente rimaste dormienti o nascoste rappresentando un rischio per la salute del lavoratore. Il progetto "Ricerca Attiva", che ha sfruttato la capillarità degli uffici di Coldiretti presenti sul territorio, è finalizzato alla diagnosi precoce di neoplasie cutanee e soprattutto a fornire ai lavoratori un adeguato e tempestivo percorso diagnostico ed ambulatoriale.