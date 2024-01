Studentessa colpisce al volto un professore e gli spacca il labbro

Grosseto, 17 gennaio 2024 – “Una vicenda gravissima”: così il sindacato Cobas descrive quanto accaduto a Grosseto in un istituto superiore nei giorni scorsi.

Una studentessa ha colpito al volto un professore durante un diverbio in classe. L’uomo ha riportato una ferita a un labbro.

Subito soccorso dai colleghi, l’uomo è stato medicato. Ad aggredirlo una giovane della classe prima.

"Anche la Maremma, purtroppo, con questo episodio – dicono i Cobas – contribuisce al quadro desolante, oltre che preoccupante emerso dal sondaggio effettuato lo scorso anno dal portale Skuola.net su 1.800 alunni delle superiori. Il punto-chiave sta nell’immiserimento materiale e culturale della scuola e nella conseguente delegittimazione e annichilimento della funzione docente. La scuola come ‘progettificio’ di cose inutili o dannose per la didattica, per attirare una ‘clientela’ sprovveduta; esami finali-barzelletta con il 99% di promozioni alla maturità, esami di riparazione sostituiti con la farsa dei cosiddetti crediti e debiti, con gravi insufficienze sanate d’incanto per non perdere la “clientela”; valutazioni dei docenti annullate dai grotteschi quiz Invalsi, divenuti la modalità-chiave per valutare scuole, studenti e docenti”.

Il problena dello scarso rispetto di certi studenti e famiglie verso il corpo insegnante è particolarmente sentito. “È insopportabile – dicono ancora i Cobas – che i docenti debbano subire la violenza fisica e psicologica e il mobbing di genitori arroganti e aggressivi, oltre che di alcuni studenti che attuano quanto imparano in famiglia. E dunque i Cobas da tempo hanno dato vita ad un pronto soccorso contro le aggressioni fisiche e il mobbing nei confronti degli insegnanti».