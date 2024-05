Aggressione in pieno centro. Minacciato da due uomini . Avevano pistola e coltello

Minacciato prima con un coltello e poi con una pistola. Puntata alla tempia. Il fatto è successo a Grosseto qualche giorno fa a due passi dalla stazione ferroviario, in una zona non nuova ad atti di violenza. Un 28enne straniero, originario del Bangladesh, residente a Grosseto, è il titolare di un negozio di vendita e riparazione di apparecchi telefonici che si trova in viale Matteotti. Qualche giorno fa nel suo negozio si sono presentate tre persone, intorno alle 16.30 del pomeriggio, tutti e tre probabilmente di origine magrebina, per chiedere un preventivo per la sostituzione del vetro protettivo della telecamera di un cellulare. Mentre il commerciante comunicava l’importo del preventivo al ragazzo che aveva bisogno di riparare l’apparecchio, un altro giovane, che aveva il braccio fasciato e una tuta con il cappuccio sulla testa, entrava nel negozio iniziando a dare fastidio agli altri clienti presenti. Era ubriaco e il titolare a quel punto gli chiede di uscire. Invito a cui il magrebino reagisce molto male: infatti tira fuori un coltello che aveva nascosto nel calzino e minaccia di accoltellare il commerciante. A quel punto i due ragazzi che erano arrivati con lui lo convincono ad andarsene. Ma la storia non finisce qui. Quando il titolare del negozio chiude e va a casa per la pausa pranzo, incontra quel ragazzo che lo aveva minacciato con il coltello. Proprio a due passi da casa sua, in via Montebello. E lo aggredisce verbalmente insieme a un connazionale. Tirando fuori addirittura una pistola (che teneva nella cintola dei pantaloni) e puntandogliela alla tempia. L’altro invece con un coltello glielo punta al torace, minacciando di ucciderlo. L’uomo riesce a divincolarsi e a scappare, terrorizzato. Una volta a casa riesce ad avvertire i carabinieri tramite il 112 che raccolgono la sua denuncia e si mettono alla ricerca dei due. L’uomo con la pistola è stato poi rintracciato il giorno dopo ed è stato condotto in caserma per accertamenti. Adesso è a piede libero.