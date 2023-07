Grosseto: picchiato con le spranghe, altra rissa in città. Minuti di paura

Grosseto, 7 luglio 2023 – La notte a Grosseto sta diventando sempre più problematica. Dopo gli ultimi fatti di via Roma, anche la notte tra mercoledì e giovedì, è stata molto movimentata. Questa volta in piazza De Maria, prima dentro e poi all’esterno di un ristorante etnico che si trova proprio vicino a Porta Vecchia.

Molte le persone che hanno assistito alla rissa: la lite è esplosa in maniera verbale dentro il ristornate, poi si è trasformata in violenta. Tre stranieri di origine bengalese si sono scagliati contro il cuoco del ristorante, che è un loro connazionale.

Dopo che sono volate parole di troppo, la rissa è proseguita fuori dal locale. I tre, con alcuni oggetti tipo spranghe, hanno picchiato l’uomo fino a che qualcuno non ha chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno concludere il pestaggio.

Sul posto sono arrivati i poliziotti della squadra Volante della polizia insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa con un’automedica. L’uomo è stato soccorso e poi trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi.

Gli inquirenti adesso dovranno capire cosa possa essere accaduto per scatenare una violenza così inaudita. Si tratta dunque di un problema generalizzato: non solo il centro storico infatti, ma anche nelle immediate vicinanze la situazione si sta facendo giorno dopo giorno sempre più critica.

La situazione che si respira in via Roma è infatti di quelle da tenere in alta considerazione. L’ennesima rissa che ha alla fine ha visto il coinvolgimento anche di un esercente della zona (che cercava di difendere un ragazzo che lo stavano picchiando in quattro) ha fatto muovere anche le istituzioni cittadine.

"Esprimo la mia solidarietà al titolare del negozio Gianluca Giogli Pesca, in cui gli aggressori sono entrati alla ricerca del quarto uomo, rimasto vittima dello spiacevole accadimento – ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Ho fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti, insieme alle Forze dell’ordine, affinché atti di inciviltà e vandalismo come questi non succedano più. A tale scopo, sono stati convocati dalla questura tre nuclei aggiuntivi in arrivo da Firenze per il controllo delle aree cittadine più critiche".

In questi giorni è in programma anche una riunione in Prefettura per fare il punto della situazione. Obiettivo cercare di arginare queste situazioni di violenza e degrado che stanno mandando nello sconforto cittadini e residenti di una zona che fino a qualche anno fa era uno dei fiori all’occhiello dell’intero capoluogo maremmano.