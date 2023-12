Aggredita coppia di turisti

Momenti di paura per due turisti a Castel del Piano, derubati in paese. Protagonisti un coppia di turisti orientali. I due viaggiatori sono stati aggrediti in via centrale, una stradina secondaria, isolata, che si trova adiacente alla centralissima piazza Garibaldi. La coppia è stata aggredita da un uomo. Dalle prime ricostruzioni dei fatti, i due turisti si erano persi e stavano cercando la strada per tornare nella struttura dove soggiornano e avevano chiesto all’uomo indicazioni, finendo vittime dell’aggressione. All’uomo è stata sfilata la giacca (poi ritrovata al Parco dei Cigni) con all’interno il borsello e c’è stata anche una colluttazione, a seguito della quale il turista è finito a terra.

"Voglio esprimere piena solidarietà nei confronti dei due turisti – dice il sindaco, Michele Bartalini – e vorrei andarli a trovare di persona".

N.C.