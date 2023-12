Aggrediscono quattro poliziotti. Padre e figlio arrestati dopo la lite in un locale

Una parola tira l’altra fino a dare vita a una lite che poi si è manifestata molto violenta tanto da farne le spese, alla fine, anche i poliziotti che erano stati chiamati nel locale per sedarla. Protagonisti sono stati padre e figlio, i due hanno iniziato a litigare in un locale della zona nord di Grosseto, la lite è andata crescendo fino a quando non è stato dato l’allarme alla Questura e nel locale sono arrivati quattro agenti. Sul luogo sono arrivate due volanti: ma quando i poliziotti sono entrati per chiedere ai due protagonisti della lite i documenti, si è scatenato il parapiglia contro i poliziotti stessi. Alla fine dopo alcuni lunghissimi e concitati minuti, padre e figlio sono usciti dal locale con le manette ai polsi, per aver aggredito quattro poliziotti, che erano intervenuti per cercare di mettere fine al litigio.

Pochi minuti, circa una decina, ma che ai clienti del locale, che hanno assistito allibiti alla scena, devono essere sembrati un’eternità. Le persone che erano dentro al locale hanno assistito attoniti a quello che stava accadendo sotto ai loro occhi. I poliziotti sono stati aggrediti, in particolare sono stati strattonati e spinti via, con le divise strappate, ma sono riusciti alla fine, ad ammanettare i due uomini. I quattro agenti delle volanti sono poi andati al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per farsi medicare. Adesso padre e figlio si trovano in carcere con l’accusa di resistenza e dovranno rispondere davanti al giudice dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La direttissima è fissata per questa mattina in Tribunale.