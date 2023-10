Litiga con la moglie, poi aggredisce i carabinieri. Arrestato in ospedale

Orbetello (Grosseto), 26 ottobre 2023 – Ha dato in escandescenze per tutta la sera. Litigando, pare, furiosamente con la moglie. Una notte movimentata quella che è stata vissuta dagli abitanti di Orbetello Scalo, che stanno vicino a quell’appartamento. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, che sono intervenuti per calmare gli animi, sembra che tra i due sia nata una discussione che sarebbe degenerata.

All’arrivo dei militari, che erano stati avvertiti da alcuni residenti della zona, la donna infatti perdeva sangue dalle braccia ed è stata trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto dall’ambulanza della Croce Rossa di Orbetello. Insieme a lei anche l’uomo che però, prima di salire sul mezzo di soccorso, aveva aggredito verbalmente i carabinieri che si erano avvicinati per capire quello che era accaduto.

Pare che tra i due fosse nata una discussione che alla fine era degenerata. L’uomo, comunque, già conosciuto dalle forze dell’ordine, non voleva sapere di calmarsi. I sanitari hanno deciso dunque il trasporto al Misericordia ma la situazione non si è assolutamente calmata.

L’uomo all’ospedale Misericordia ha dato ancora in escandescenze aggredendo fisicamente anche i carabinieri che stavano cercando di calmarlo. Senza riuscirci. Sembra che l’uomo abbia anche ferito leggermente uno dei militari. A fronte di questa situazione i carabinieri non hanno potuto far altro che fa scattare le manette ai polsi dell’uomo che è stato arrestato. Ad oggi si trova piantonato in ospedale in attesa dell’udienza dal giudice.