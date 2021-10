Diminuisce leggermente il numero delle classi scolastiche in quarantena a causa di alunni positivi al SarsCov2 al loro interno: attualmente sono 7 in tutta la provincia. Si tratta di 3 sezioni dell’infanzia, due classi delle elementari, una delle medie e una delle superiori. Al momento gli studenti positivi al virus rilevati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est negli ultimi sette giorni sono 16 su una popolazione scolastica complessiva di poco superiore ai 23mila giovani. Prendendo a riferimento l’intero territorio di competenza dell’Asl Toscana Sud Est emerge come la fascia di età maggiormente interessata dalle nuove infezioni tra i ragazzi si quella tra i 6 e i 10 anni (63 casi in tutta l’Asl). Tale incidenza si dimezza nella fascia di età 11-15 anni (29 casi).

Da un punto di vista più generale, invece, il quotidiano bollettino di aggiornamento dell’Asl rileva dieci nuovi contagi da SarsCov2 in provincia di Grosseto: 3 a Grosseto e a Orbetello; 2 a Scansano; 1 a castell’Azzara e a Seggiano. Nessun ulteriore ricovero. Anzi, al Misericordia si è registrata un’altra dimissione. Adesso nel reparto Malattie infettive ci sono 7 pazienti e 2 in Intensiva. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 546. Le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 155. I guariti di ieri sono 7.