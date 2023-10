"Agevolazioni prima casa a Grosseto: prorogate fino al 31 dicembre"

Fimaa Grosseto, la più grande Federazione sindacale dei mediatori e agenti d’affari d’Italia associata a Confcommercio, informa che il Governo ha appena prorogato al prossimo 31 dicembre le agevolazioni per l’acquisto della prima casa riservate esclusivamente ai giovani fino a 36 anni di età e con un Isee fino a 40mila euro. Agevolazioni molto forti, che sarebbero scadute lo scorso 30 settembre e che adesso, invece, l’Esecutivo ha inteso prorogare fino al termine dell’anno. "Si tratta di una notizia molto importante per la provincia di Grosseto – afferma Luciano Bianchi, presidente provinciale di Fimaa-Confcommercio Grosseto – dove la platea di potenziali interessati all’acquisto agevolata dalla loro prima casa è piuttosto significativo. Come Federazione siamo molto soddisfatti che il Governo si sia sensibilizzato verso un argomento così rilevante. Parliamo, infatti, di dare la possibilità alle giovani coppie, di poter costruire un percorso di vita iniziando dalla cosa forse più importante: la casa. Tra l’altro, a livello nazionale, sembra essere una misura che funziona – aggiunge Luciano Bianchi, presidente Fimaa Grosseto – Nonostante la crescita del tasso di interesse, infatti, a settembre 2023 le richieste di finanziamento da parte dei giovani ha rappresentato il 44% del totale, rispetto al 42% del mese precedente". Tutto ciò ci rende fiduciosi anche sull’andamento futuro del mercato immobiliare. L’accesso alla misura potrebbe comunque subire dei cambiamenti per l’anno prossimo se alcuni emendamenti proposti dovessero essere approvati, abbassando il limite Isee da 40mila a 30mila euro. Per quanto riguarda invece le surroghe, a settembre, in seguito all’aumento del tasso di interesse deciso dalla Bce, la quota di mercato della domanda di surroga ha subito un calo contrariamente alle attese, passando dal 28% registrato ad agosto al 24% del mese di settembre. Bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: l’acquirente non deve aver ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e deve avere un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui.