Agevolazioni per le imprese. Tari, riduzione fino al 50 per cento per bilanciare i costi dell’energia

Il Comune di Monte Argentario ha pubblicato il bando per la concessione di ausili finanziari finalizzati ad abbattere il carico tributario della Tari delle attività produttive per l’anno 2023 (aiuti per il 50% della Tari 2023 fino a un massimo di 500 euro). "L’amministrazione comunale, tenuto conto del protrarsi delle difficoltà riscontrate dalle imprese a causa dell’aumento dei costi per le forniture energetiche – sottolinea Confcommercio –, ha deliberato di destinare una somma complessiva di 60mila euro. In particolare le misure adottate interessano i soggetti economici che risultano contribuenti di utenze non domestiche Tari appartenenti alle seguenti categorie: musei, biblioteche, scuole private, associazioni, negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, parrucchiere, falegnami, idraulici; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, mense, hamburgherie, bar, caffè, pasticceria, supermercati, pane e pasta, generi alimentari, plurilicenze alimentario o miste, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, discoteche, night club, aziende agricole, autosaloni, alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante, agriturismi; affittacamere, residence".

Le domande vanno presentare per via telematica al Comune utilizzando un apposito modulo entro le 13 del prossimo 27 ottobre. "Per gli associati Confcommercio che tengono la contabilità in associazione – spiega ancora Confcommercio – gli uffici stanno già preparando le domande e la documentazione necessaria, gli stessi associati saranno dunque contattati dai nostri consulenti fiscali per le ultime formalità. Tutte le altre imprese interessate ad accedere alla misura di aiuto del Comune di Monte Argentario, potranno invece scrivere una mail all’indirizzo [email protected]".

Dovrà essere presentata un’istanza nella quale autocertifichino con una breve descrizione sulle condizioni del proprio bilancio, compreso il volume d’affari (saranno concessi aiuti a imprese con volume d’affari fino a un massimo di 400mila euro l’anno), l’esistenza di contratto di fornitura di energia elettrica o gas che abbia registrato aumento del costo relativamente all’anno 2022, rispetto all’anno 2021 ed alleghino copia del contratto di fornitura e di almeno 2 bollette per ogni anno.