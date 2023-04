Agenzie immobiliari sul piede di guerra "Tassa di soggiorno sproporzionata"

"In rappresentanza delle agenzie immobiliari vogliamo esprimere il nostro dissenso in merito alle decisioni prese dall’Amministrazione per le modifiche sulla tassa di soggiorno". Inizia così la lettera, firmata da tutte le agenzie immobiliari di Marina e Principina a Mare, spedita al sindaco Vivarelli Colonna. "C’è stata una variazione in corsa senza alcun confronto con gli operatori – aggiungono – Una programmazione turistica della quale non siamo stati nè coinvolti, nè messi in alcun modo a conoscenza. L’Amministrazione si è sempre detta pronta al confronto e alla collaborazione in merito alle decisioni da prendere e che si sarebbe avvalsa delle professionalità che lavorano sul territorio per meglio agire in merito alle scelte da operare. E invece questa cosa non è accaduta". Secondo le agenzie immobiliari delle frazioni turistiche "oltre all’aumento del 50% della tariffa è previsto anche il raddoppio del periodo di imposta da 7 a 14 giorni. Questo è un aumento sproporzionato che, oltretutto, va a penalizzare soprattutto i clienti delle agenzie immobiliari che hanno una media di 11, 12 giorni di permanenza". Poi fanno degli esempi: "Una famiglia di 4 persone passa da un importo di 28 euro a 42 per una settimana. Ma per due settimane passa da 28 a 84 euro. Un aumento del 200%. Per questi motivi chiediamo all’Amministrazione di rivalutare il progetto della tassa di soggiorno e sospenderla fino a quando non saranno organizzati confronti con agenzie immobiliari, hotel, agriturismi e tutte le professionalità che lavorano nel settore turistico e che sono deputati alla riscossione dell’imposta".