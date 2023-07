Agenzia delle Dogane revoca esonero pagamenti elettronici su generi di Monopolio, Confcommercio polemizza

L’Agenzia delle Dogane ha revocato l’esonero sui generi di Monopolio dall’obbligo pagamenti elettronici, introdotto lo scorso ottobre e Confcommercio polemizza.

"Non possiamo che essere in disaccordo con questa decisione – dice Gabriella Orlando, direttrice Confcommercio –. Anche perché, al di là che le condizioni del servizio Pos siano più o meno migliorate per i commercianti, resta il fatto che i generi di Monopolio sono prodotti a bassissima marginalità. Sono inoltre prodotti, come più volte rimarcato, che hanno una tassazione assolta all’origine e pertanto non può esserci evasione fiscale. Si legge che l’Agenzia delle Dogane abbia ritenuto di dover effettuare una rivalutazione complessiva di quanto precedentemente disposto in relazione alle condizioni ad oggi offerte dagli intermediari bancari e finanziari per l’erogazione del servizio. A noi risulta diversamente Alcuni Istituti di credito hanno ridotto le commissioni, ma non c’è un trattamento univoco. E soprattutto non c’è niente di strutturale per la categoria".