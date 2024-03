Agenti minacciati con un coltello da quattordicenni

Quando i poliziotti si sono avvicinati per un controllo, prima li hanno minacciati con un coltello e poi si sono dati alla fuga gettando via eroina e cocaina già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate. Ma la notizia non è solo questa: la notizia è che i due presunti spacciatori hanno 14 anni. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato in piazza Nassirya, quando gli agenti di una "Volante", insospettiti dall’atteggiamento di questi due ragazzini (di nazionalità nordafricana), si sono avvicinati. Uno dei quattordicenni ha tirato fuori un coltello e poi, insieme all’altro, è fuggito. Sono intervenute anche due pattuglie della Polizia municipale e i ragazzini sono stati rintracciati poco dopo. Uno è riuscito a fuggire, l’altro è stato bloccato e dopo l’identificazione affidati ai Servizi sociali.