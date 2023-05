Agente della Municipale muore a 47 anni

La città piange Luca Ovi, ufficiale di Polizia municipale, venuto a mancare ieri all’età di 47 anni dopo una breve e rara malattia. Fino a poche settimane fa la vita di Ovi era concentrata sul lavoro, sulla sua famiglia e sulle sue passioni. Al comando di Grosseto, si occupava anche dei compiti di polizia giudiziaria. La sua morte, in città, è come un fulmine a ciel sereno. Lascia la moglie Monica e il figlio Gianmarco di 14 anni. A ricordarlo anche il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "Amico vero e sincero, sempre disponibile e generoso, uomo di stima e valori di altri tempi – ha scritto il primo cittadino su Facebook ricordando Ovi su Facebook–. Lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio, come me, di conoscerlo e di lavorare con lui. Alla moglie Monica, al figlio Gianmarco e ai familiari, porgo le più sentite condoglianze a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale".