Affonda peschereccio. Salvati i tre naufraghi

Affondato un peschereccio al largo dell’Isola del Giglio, salvate tre persone. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di martedì, tra 5 e 10 miglia a sud-ovest dell’Isola, quando il Comandante del "Folgore", un peschereccio con tre marittimi a bordo, ha riferito alla Sala Operativa della Guardia Costiera di P.S. Stefano di imbarcare acqua e di avere un guasto alla pompa di sentina. L’Ufficio circondariale marittimo dalla sua sala operativa, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Livorno, ha subito inviato una vedetta dedicata al salvataggio in mare, la Cp868, che ha raggiunto l’imbarcazione in avaria e ha tratto in salvo i tre pescatori, tutti e tre santostefanesi. Sono stati riportati a terra dalla Guardia Costiera, tutti e tre in buone condizioni. Hanno chiesto assistenza alla Capitaneria di Porto, anche se prima di dichiarare l’abbandono della nave hanno provato a salvare il peschereccio. Dopo circa due ore la vedetta ha raggiunto il peschereccio che nel frattempo, navigando a moto lento, si stava dirigendo verso il porto del Giglio. Accertato il buono stato di salute di tutto l’equipaggio, gli uomini della Guardia Costiera hanno scortato la barca in difficoltà con l’assistenza di altri due pescherecci. Lo scafo però si allagava sempre di più e alle 22,50 al comandante del peschereccio non restava altro che abbandonare la nave e trasferirsi sulla motovedetta della Guardia Costiera. Dopo pochi istanti il peschereccio è affondato su fondali superiori ai 150 metri. Intanto proseguiranno i controlli per scongiurare la presenza di eventuali tracce di inquinamento nell’area del naufragio e i militari procederanno con gli accertamenti per verificare le cause.

Andra Capitani