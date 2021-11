Grosseto, 6 novembre 2021 - L'operazione della Guardia di Finanza di Grosseto ha fatto emergere un'evasione fiscale per oltre 400.000 euro e un'indebita percezione di sussidio statale per oltre 7.000 euro. E' stata una stagione estiva particolarmente positiva per il turismo e l'economia maremmana, con un considerevole afflusso di turisti e, in particolare, un boom per quanto riguarda le locazioni di immobili. In tale contesto, l'attività di controllo economico-finanziario della Guardia di Finanza è già partita con un'accurata attività di intelligence e analisi dei dati sul territorio, al fine di individuare quei soggetti che, ancora oggi nel 2021, pensano di farla franca affittando in nero case e appartamenti.

E' proprio in questa campagna di monitoraggio, denominata "B.H.R. - Black House Rent", disposta dal comando provinciale della Gdf di Grosseto, è incappata una donna che in modo totalmente abusivo e sconosciuto al Fisco svolgeva l'attività di immobiliare per affitti estivi di abitazioni nelle stupende località di mare della provincia della Maremma. I finanzieri sono riusciti a risalire all'immobiliare abusiva a seguito di una articolata e trasversale attività di intelligence, riscontri alle banche dati e controllo economico sul campo, riuscendo alla fine a individuare il soggetto e avviare attività ispettiva economico-finanziaria.

Al termine del controllo è emerso che la donna, nell'arco degli ultimi 4 anni ha omesso di dichiarare al Fisco oltre 400.000 euro, con connesse ulteriori contestazioni Iva per ulteriori 90.000 euro. Ma, come se ciò non bastasse, le Fiamme Gialle hanno anche scoperto che l'abusiva imprenditrice aveva irregolarmente percepito oltre 7.000 euro di indennità di disoccupazione, dichiarando fittiziamente di lavorare presso un'attività di ristorazione mentre in realtà illecitamente faceva l'agente immobiliare.