Aeronautica militare, un volo che compie un secolo di vita

di Luca Mantiglioni

Un po’ saranno i cittadini a poter entrare all’interno dell’aeroporto, ma poi sarà anche l’Aeronautica a portare nelle vie del centro storico qualcosa della sua storia, del suo lavoro quotidiano e della sua altissima professionalità.

"Cento anni dell’Aeronautica militare. In volo verso il futuro" è il titolo scelto per le celebrazioni per il suo primo secolo di vita e che, a Grosseto, non potranno che essere vissute con uno spirito particolare – anche di riconoscenza – nei confronti del 4° Stormo che alla città è legato a doppio filo. Per la presenza, certamente, ma ancor di più per la consapevolezza di quanto anche i suoi militari abbiano fatto per il territorio. Come nel 1966, durante i terribili giorni dell’alluvione, un lavoro incessante e di grande aiuto che valse poi al 4° Stormo il conferimento del Grifone d’Oro. Un legame cresciuto sempre più "fino a fargli meritare – ha detto il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna – la cittadinanza onoraria".

Non sono state parole di circostanza, quelle pronunciate ieri nella sala del Consiglio comunale durante la presentazione del calendario di eventi che partiranno sabato 4 marzo e andranno avanti fino al 10 dicembre. Sono state, invece, parole dette come fra due amici: il 4° Stormo e la comunità grossetana, appunto.

"Abbiamo organizzato questi eventi – ha spiegato il colonnello Filippo Monti, comandante del ’Baccarini’ –, perché vogliamo farci conoscere sempre di più, vogliamo accogliere in aeroporto persone piene di curiosità alle quali mostreremo cosa facciamo ogni giorno".

Spesso in modo visibile, perché il volo di un Eurofighter attira l’attenzione di tutti, ma altre in maniera silente, dietro le quinte. "La difesa dello spazio aereo nazionale la garantiamo h24 ogni giorno dell’anno – ha detto ancora il comandante –, ma contribuiamo anche alle operazioni all’estero, in questo momento siamo impegnati in Medio Oriente e nell’Europa orientale, e Grosseto vengono addestrati tutti i piloti che dovranno poi volare sugli Eurofighter. Ma oltre a questo c’è un impegno meno appariscente, ma non meno importante. Ad esempio quello per i trasporti sanitari, spesso con bambini bisognosi di cure che possiamo trasferire con i nostri velivoli da un luogo all’altro, oppure affinacare i vigili del fuoco in interventi particolarmente complicati, come lo è stato nel caso del rogo a Cinigiano, oppure il supporto che possiamo dare alla Protezione civile. E’ un lavoro nascosto, ma c’è. Sono compiti svolti dietro ai riflettori, ma ci sono. E sono sempre al servizio della comunità".