Adolescenza negli anni ‘80/’90: rispondono i genitori

Come vi organizzavate per uscire senza smartphone? Alessia: Era più difficile ma più spontaneo: c’era più spazio per le sorprese e per gli incontri inaspettati. Benedetto: Gli incontri erano organizzati molto velocemente e spesso con i vicini, a casa di qualcuno.

Come vi divertivate tutti insieme? A: Riuscivamo a divertirci senza isolarci al cellulare e per questo socializzavamo di più. B: Giocavamo spesso a nascondino, con la palla o andavamo in bici.

Le persone con limitazioni potevano restare in contatto con gli altri senza social? A: Per loro era molto più difficile perché non potevano connettersi al mondo visto che non c’erano i social. B: Purtroppo per poter partecipare alla vita pubblica era necessario abitare vicino agli altri.

Riuscivate ad accedere a film/musica senza supporti digitali? A: Era complesso, potevamo riprodurli con videocassette, walkman o andando al cinema. B: Sì, usavamo radio o mangiadischi, anche in gruppo.

Con quali strumenti studiavate? A e B: Studiavamo con appunti, enciclopedie e libri.

Cosa ne pensate dei social? A: Possono essere una grande opportunità se usati nel modo giusto. B: Ritengo che limitino il contatto umano.

Vorreste rivivere la vostra giovinezza al giorno d’oggi? A e B: La rivivrei negli stessi anni in cui l’ho vissuta perché c’era un approccio diretto con le persone che è una cosa bellissima.