Adf, manutenzioni alla rete idrica

Martedì AdF ha programmato tre interventi sulla rete idrica di Grosseto. Dalle 8 alle 18, per la realizzazione di nuove infrastrutture in via Matteotti, possibile temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Ronchi, via Udine, nel tratto di viale Matteotti dall’incrocio con via Mameli a quello con via Ronchi, nel tratto di via Crispi compreso tra le intersezioni con via Udine e via Pompeo Neri, in viale Sonnino nel tratto dall’incrocio con via Mameli a quello con via Pompeo Neri. Il flusso tornerà regolare alle 18. Dalle 9 alle 14, per un intervento sulla camera di manovra del serbatoio in località Enaoli, temporaneo stop al flusso idrico in tutta Rispescia. Infine, dalle 9 alle 12, per la realizzazione di nuove infrastrutture in via Scansanese, sospensione dell’erogazione di acqua a Istia d’Ombrone.