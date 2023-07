AdF effettua verifiche su impianto di Terrarossa, oggi immissione sostanze colorate traccianti a Orbetello

Nell’ambito delle verifiche e degli approfondimenti che AdF sta effettuando sull’impianto di Terrarossa, nella cui gestione è subentrata lo scorso 23 maggio, e relativa rete di collettamento delle acque reflue nei comuni di Monte Argentario e Orbetello, nonché alla luce della complessa situazione ereditata, l’azienda sta procedendo ad una puntuale mappatura sia delle tubazioni che degli impianti.

In questo contesto, oggi ci sarà l’immissione di sostanze colorate traccianti innocue nella rete fognaria di Ansedonia, nel comune di Orbetello, al fine di rilevare la presenza di eventuali by-pass della pubblica fognatura e di possibili rotture nelle condotte. Questo intervento si è reso necessario in seguito alla segnalazione pervenuta in data 21 giugno relativa alla presenza di schiume persistenti nei pressi della caletta al di sotto di Torre San Pancrazio, la cui origine non è nota.

"Qualora si dovesse notare la presenza di acqua colorata in mare – avvisano da AdF – si informa quindi che non vi è alcun rischio né per la salute né per l’ambiente, in quanto rientra nella prevista attività di tracciamento il cui fine è proprio individuare eventuali punti critici della rete. Contestualmente è previsto anche l’intervento di svuotamento e ispezione delle tubazioni della stazione di sollevamento in via delle Mimose, sempre in località Ansedonia".