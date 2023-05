"Adesso azioni decise: mobilitazione totale"

Dopo la giornata del 1 maggio che ha definitivamente sancito nella nostra provincia la grandissima preoccupazione per il caso Venator e per il destino di un intero comparto produttivo, la Uil di Grosseto insieme alla categoria Uiltec Toscanasud chiede a gran voce che si passi dai proclami ai fatti ed invita i lavoratori ad intraprendere una azione decisa di blocco della produttività dello stabilimento con conseguente mobilitazione a 360 gradi. "Non possiamo permetterci di subire passivamente una cassa integrazione a 0 ore che segue ad un percorso di solidarietà già difficile e scoraggiante – dice Federico Capponi, segreterio Uil – Riteniamo che sia giunto il momento di mettere in campo azioni concrete e rinnoviamo la richiesta di spostare la discussione dai livelli locali a quelli regionali aprendo quel tavolo di crisi che già da mesi ritenevamo necessario abbinandolo così alla valutazione della crisi dell’indotto che vive già la sua fase più delicata". Poi aggiungono: "Contestualmente dobbiamo alzare i livelli della protesta e capire dalle istituzione quali siano le reali tempistiche di rilascio delle concessioni e dell’iter delle procedure in corso per uscire definitivamente da quel loop di scaricabarile nel quale siamo finiti ormai da mesi – prosegue Capponi – e che ha portato soltanto ad azioni isolate e poco risolutive rimpallando le responsabilità tra azienda e politica. L’unica certezza in tutta questa vicenda è che i lavoratori colpe non ne hanno ed anzi hanno continuato a svolgere il loro lavoro con dedizione e grande senso di responsabilità". Poi chude: "Crediamo pertanto sia giunto il momento di trovare delle soluzioni che garantiscano il lavoro ed i livelli occupazioni anche se ciò dovesse portarci a cominciare a ragionare di eventuali piani B e lo dobbiamo fare tutti insieme poiché la posta in palio è troppo alta e l’eventuale onda d’urto sarebbe difficilmente sostenibile da una provincia come la nostra che ha visto negli anni progressivamente sparire gran parte del manifatturiero di qualità".