Adesivi contro Israele attaccati sui cartelli. Il sindaco li fa rimuovere

"Boicotta Israele". Due parole scritte in rosso su sfondo bianco, queste sono bastate per far sgranare gli occhi a chiunque ci si sia imbattuto di fronte.

Ieri alcuni cittadini si sono accorti di questi adesivi attaccati su alcuni cartelli stradali nel territorio del comune di Sorano. Su questi adesivi campeggia, appunto, questa frase: "Boicotta Israele". Almeno cinquanta gli adesivi lasciati in qua e là e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco – oltre a prendere le distanze – condanna il gesto.

"Abbiamo appreso con sconcerto della comparsa di adesivi il cui contenuto è del tutto estraneo ai valori di questa Amministrazione comunale e della nostra comunità. Sorano è e deve rimanere un luogo di pace, di rispetto e di confronto civile, non certo di divisione e incitamento ai conflitti – dichiara il sindaco Ugo Lotti –. Non possiamo tollerare alcuna forma di messaggio che alimenti tensioni o contrasti con i principi di convivenza e rispetto che sono alla base della nostra società. Per questo ho già disposto la rimozione immediata degli adesivi e informerò i carabinieri affinché venga fatta piena luce sull’accaduto. Sorano non cede a messaggi di odio. La nostra risposta è e sarà sempre quella del dialogo e della legalità".

Alcuni adesivi sono stati attaccati su cartelli stradali monitorati anche da telecamere di videosorveglianza. Come se non bastasse, le due parole appaiono sotto una stella di David coperta dal simbolo di divieto.

Nicola Ciuffoletti