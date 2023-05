Addio all’edicola di via Abruzzi E’ stato rimossa

Un angolo della vecchia Grosseto, che non c’è più. E’ stata infatti rimossa, in via Abruzzi, la storica edicola della famiglia Innocenti, che già da qualche anno aveva cessato l’attività. E all’inizio di quest’anno la famiglia Innocenti ha deciso di donare al reparto di Pediatria del Misericordia tutti gli articoli per bambini rimasti invenduti per la gioia dei piccoli pazienti. Intanto prosegue la raccolta di firme per intitolare il giardino pubblico antistante al compianto Domenico Innocenti, lo storico titolare dell’edicola.