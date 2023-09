Addio a Roberto Schiavetti, un grande uomo di Massa Marittima

Profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Schiavetti, 82 anni, ex dirigente di importanti aziende e – una volta andato in pensione e rientrato a Massa Marittima – molto persente nella vita del paese, ricoprendo anche per molti anni la carica di presidente dell’istituto Falusi. Schiavetti aveva lasciato la Maremma per lavorare nella Società italiana del vetro (Sive) per poi passare alla Pilkington di Torino che lo nominò dirigente nella sede di Porto Marghera. Nel suo curriculum anche la presidenza della Scuola del vetro di Murano. Andato in pensione, non si era certo fermato e a Massa Marittima ha guidato l’Amatur (il Consorzio turistico dell’Alta Maremma), è stato appunto presidente del Falusi e poi consulente di Amarcon.

"Lo voglio ricordare per l’impegno al Falusi – dice Luciano Fedeli –. Penso proprio per l’amicizia disinteressata e fraterna nei miei confronti, dopo il suo primo mandato, non gli è stata rinnovata la fiducia da quella politica, in buona parte locale ma non solo, che non lo ha riconfermato. Una persona che, nel suo impegno si è adoperata a fare senza riserve e che, come mi ha confessato, sarebbe stato pronto a riprendere e testimoniare. Lo ricordo soprattutto come amico che mi è stato a fianco nei momenti difficili senza indugio e mi ha sostenuto con quel disinteresse e correttezza propria delle persone perbene".